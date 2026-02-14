A Como spunta lo striscione: "Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri"

Un mese fa circa il Milan vinceva a Como per 1-3 dopo una partita che i lariani aveva giocato molto bene nel primo tempo, sbattendo però ripetutamente su un enorme Mike Maignan, insuperabile tra i pali. Nei giorni successivi alla sfida, sui social e sui giornali, sono state alimentate le eterne discussioni tra i giochisti dalla parte di Cesc Fabregas e i risultatisti dalla parte di Allegri. Tra qualche giorno ci sarà il secondo round, con la gara di ritorno che si giocherà a San Siro mercoledì 18 febbraio.

Un clima partita che si respira già oggi a Como dove al formazione lombarda ospita la Fiorentina. Dalle telecamere di DAZN è stato ripreso uno striscione dei tifosi lariani che alimenta questa polemica, su cui più volte sia Allegri che Fabregas hanno provato a gettare acqua. Il testo dello striscione recita così: "Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri". L'appuntamento dunque è tra quattro giorni quando non si gioca solo per i punti importanti per la classifica ma anche la posizione ma anche per difendere la propria posizione filosofica.