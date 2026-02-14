Condò: “Per Inter e Juve bel carico d'ansia da gestire dopo il gol di Modric"
Sulle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato così di Inter-Juventus, che arriva all'indomani della vittoria del Milan sul campo del Pisa grazie ad un gol di Luka Modric: "Una giocata di gran classe di Luka Modric permette al Milan di uscire in extremis dal labirinto di Pisa, affrontato con la spocchiosa pretesa di non fare fatica. Quando ormai si profilava un angoscioso pareggio, l’unico Pallone d’oro della serie A ha fatto valere il suo magistero, gonfiando di ulteriori significati Inter-Juve di stasera. L’Inter continua ad avere il Milan alle calcagna; la Juve continua a correre per due posti Champions, ché gli altri due sono prenotati. Un bel carico d’ansia da gestire".
Si riporta di seguito il programma della 25esima giornata di Serie A:
13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa - Milan 1-2
14/02/2026 Sabato 15.00 Como - Fiorentina DAZN
14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio - Atalanta DAZN
14/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Juventus DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese - Sassuolo DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Genoa DAZN
15/02/2026 Domenica 15.00 Parma - Verona DAZN
15/02/2026 Domenica 18.00 Torino - Bologna DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli - Roma DAZN
16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY
