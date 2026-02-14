live mn Serie D, Milan Futuro-Breno (1-0): Chaka realizza dal dischetto! Sardo devastante

38' Secondo giallo per il Breno: ammonito Randazzo

37' Nuovamente Bitihene fa paura in area: Victor Eletu salva tutto in area nella mischia

35' Ancora pericoloso il Breno con Bitihene, per fortuna dei rossoneri la sua conclusione viene smorzata: il Milan Futuro non deve sedersi sugli allori adesso!

33' Super parata di Torriani che risponde presente sugli sviluppi di un corner avversario!

31' GOL DEL MILAN!!! Traorè con freddezza manda il portiere dall'altra parte e porta in vantaggio il Milan Futuro! Quinto timbro stagionale per Chaka! Vantaggio molto meritato.

30' Break devastante di Sardo che va in percussione centrale e calcia forte ma centrale: Grasso respinge malissimo e stende Sala sulla ribattuta. L'arbitro non ha dubbi: calcio di rigore per il Diavolo e giallo per il portiere del Breno

26' Partita abbastanza nervosa con già diversi richiami dell'arbitro che, forse, avrebbe già potuto estrarre qualche giallo

20' Super occasione per il Breno con Vladimirov che salva il tiro a botta sicura dell'attaccante avversario. Primo rischio per i rossoneri

18' Ci prova Sala da fuori ma il suo tiro viene deviato

15' Chaka semina il panico sulla sinistra e crossa in mezzo: smanaccia Grasso sul più bello

9' Grande azione del Milan con l'incursione di Karaca che calcia da ottima posizione: parata salva-risultato di Grasso! Ottimo avvio dei rossoneri

7' Puniziondi Chaka Traorè che si infrange sulla barriera e termina docile tra le mani del portiere avversario

6' Si fa vedere anche il Milan che spinge con Cappelletti dalla destra: la difesa del Breno resiste ma commette fallo su Sardo dal limite

3' Pericoloso il Breno con un tiro da buona posizione che per fortuna Torriani para con tranquillità

1' Cominciata la sfida!

---

- La formazione ufficiale del Milan:

MILAN FUTURO (3-5-2): Torriani; Karaca, Vladimirov, Zukic; Cappelletti, Eletu, Sala, Sardo, Ossola; Traorè, Asanji

---

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Tutto pronto al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno dove, tra pochi minuti alle ore 14.30, ci sarà il fischio di inizio della sfida tra Milan Futuro e Breno, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri dopo la bella vittoria sul Chievo, hanno trovato solo un punto nelle ultime tre gare: è necessario tornare in carreggiata. Per seguire ogni azione della gara, restate con noi!