Clamoroso in Premier: Tudor accetta un incarico ad interim al Tottenham

(ANSA) - TUDOR, 13 FEB - Igor Tudor riparte dalla Premier League. L'ex allenatore della Juventus ha accettato l'incarico di tecnico ad interim del Tottenham fino al termine della stagione. Il croato prende il posto di Thomas Frank, sollevato dall'incarico all'inizio di questa settimana, con gli Spurs attualmente a cinque punti di distanza dalla zona retrocessione. Tudor è stato esonerato dalla Juventus nell'ottobre 2025, dopo una serie di otto gare senza vittorie che avevano lasciato i bianconeri all'ottavo posto in Serie A.

Nel corso della sua carriera ha guidato, tra le altre, Lazio, Marsiglia, Galatasaray e Udinese. Da calciatore ha vestito per nove stagioni la maglia della Juventus, conquistando due Scudetti e disputando la finale di Champions League nel 2003. (ANSA).