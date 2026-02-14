Repubblica: "Alla fine arriva Modric. Il Milan spreca, ma vola con il maestro"

Oggi alle 10:46News
di Enrico Ferrazzi

Repubblica in edicola stamattina titola così: "Alla fine arriva Modric. Il Milan spreca, ma vola con il maestro". Tanta fatica, ma vittoria importantissima ieri sera del Diavolo sul campo del Pisa. Max Allegri, che torna così a -5 dalla vetta della classifica, deve ringraziare Luka Modric che con la sua rete all'85' ha regalato tre punti d'oro ai rossoneri che ad inizio ripresa, sopra di un gol, hanno sbagliato un rigore con Fullkrug.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 58
2. Milan 53
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 46
6. Como 41**
7. Atalanta 39
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15*
20. Hellas Verona 15

Una gara in più*
Una gara in meno**