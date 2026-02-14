Repubblica: "Alla fine arriva Modric. Il Milan spreca, ma vola con il maestro"
Repubblica in edicola stamattina titola così: "Alla fine arriva Modric. Il Milan spreca, ma vola con il maestro". Tanta fatica, ma vittoria importantissima ieri sera del Diavolo sul campo del Pisa. Max Allegri, che torna così a -5 dalla vetta della classifica, deve ringraziare Luka Modric che con la sua rete all'85' ha regalato tre punti d'oro ai rossoneri che ad inizio ripresa, sopra di un gol, hanno sbagliato un rigore con Fullkrug.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 58
2. Milan 53
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 46
6. Como 41**
7. Atalanta 39
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15*
20. Hellas Verona 15
Una gara in più*
Una gara in meno**
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan