Doppio giallo a Rabiot: sarà squalificato (niente Como) e resta in diffida

"Rabiot espulso: sarà squalificato, ma resta in diffida": scrive così questa mattina La Gazzetta dello Sport che conferma quanto scritto ieri sera anche da Milannews.it in merito al doppio giallo preso da Adrien Rabiot contro il Pisa. Il centrocampista francese verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo e salterà quindi il recupero di mercoledì contro il Como, ma rimarrà diffidato.

Ieri sera, nel post-partita, Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così l'episodio a DAZN: "Rabiot è stato ammonito per una SPA. Una SPA piuttosto sottile possiamo dire, c’è stato veramente un leggerissimo tocco sull’avversario. Rabiot è stato ammonito ed essendo diffidato probabilmente non l’ha presa benissimo e gli è scappata qualche parola di troppo. Ma nella circostanza del fallo Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar correre, è stato molto accentuato il contatto da parte del giocatore del Pisa. Dopo di che Rabiot si deve essere lasciato andare a qualche esclamazione di troppo e Fabbri estrae il secondo cartellino giallo. Cosa significa questo? Squalifica per la prossima gara contro il Como e Rabiot che rimarrà in diffida: alla prossima ammonizione salterà una nuova gara di campionato”.