Pagelle Gazzetta: Modric il migliore, ottimo ingresso di Ricci. Male Fullkrug, Tomori, Fofana e Nkunku

Il voto più alto nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport dopo il successo di ieri sera del Milan per 2-1 sul campo del Pisa è stato ovviamente dato a Luka Modric, autore del gol vittoria all'85': il campione croato si è meritato un 7,5. L'assist per la sua rete è stato di Samuele Ricci, entrato molto bene in campo dopo il pari dei toscani: voto 7 per l'ex Torino. Mezzo voto in meno, ma prestazione più che positiva invece per Maignan, Pavlovic, Athekame e Loftus-Cheek. Sufficienza piena (6) per Gabbia, Rabiot e Bartesaghi. Passando infine alle insufficienze, ci sono: 5,5 Leao, 5 Tomori, Fofana e Nkunku, ma il voto più basso è stato dato a Fullkrug che ha sbagliato un rigore e per questo ha preso 4.

Questo il tabellino di Pisa-Milan, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.

PISA-MILAN 1-2

Marcatori: 39’ Loftus-Cheek, 71’ Loyola, 85’ Modric.

LE FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré (dal 87’ Leris), Aebischer (dal 57’ Akisanmiro), Loyola (dal 91’ Durosinmi), Angori; Tramoni (dal 57’ Iling-Junior), Stojilković; Moreo (dal 87’ Piccinini). A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola, Cuadrado, Højholt, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 77’ Pulisic), Fofana (dal 72’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (dal 72’ Leao), Nkunku (dal 46’ Fullkrug. Dal 90’ De Winter). A disp.: Pittarella, Terracciano, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 16’ Touré, 88’ Bartesaghi, 91’ e 92’ Rabiot.

Espulsi: 92’ Rabiot.

Note: Fullkrug rigore sbagliato 56’

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.