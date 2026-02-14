Fullkrug si scusa: "Ho avuto giorni migliori, ma fortunatamente il rigore non è risultato decisivo. Grazie squadre e buon weekend, tifosi!"

Niclas Fullkrug, attaccante rossonero, si è così espresso su Instagram dopo Pisa-Milan, match caratterizzato sì da una vittoria della squadra di Allegri, ma anche dal rigore sbagliato dal 9 tedesco: "Sicuramente ho avuto giorni migliori e fortunatamente il rigore non è risultato decisivo. Grazie squadra! Parite come questa possono ancora fare la differenza alla fine ed è tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora! Grazie a tutti per averci sostenuto in questo venerdì sera. Buon fine settimana, rossoneri!".

Ieri Niclas Fullkrug ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto mandare il Milan sullo 0-2 a Pisa chiudendo, probabilmente, i giochi già ad inizio ripresa. Si tratta del terzo errore in carriera per il 33enne tedesco: con quello dell'Arena Garibaldi, infatti, il 9 rossonero porta il suo score a 27 rigori segnati su 30 calciati.

IL POST DI RABIOT SUL RIGORE

Ancora deluso e ribolette per l'ingiusta espulsione subita, Adrien Rabiot, nella notte di rientro da Pisa, ha postato sulle storie Instagram l'istantanea del calcio di rigore sbagliato da Fullkrug, nella quale si notano due presunte irregolarità: Canestrelli, difensori dei toscani, è già ampiamente in area di rigore prima che il tedesco colpisca il pallone e Nicolas, portiere dei padroni di casa, non ha almeno un piede sulla linea di porta.

Due precisazioni dal regolamento.

Per quanto riguarda la prima presunta irregolarità, cioè l'ingresso anticipato di un difendente in area, il VAR può intervenire facendo ribattere il rigore solo solo se chi invade va sulla eventuale ribattuta del portiere o ha un impatto sul giocatore che sta calciando. I

l fatto che Nicolas non abbia almeno un piede sulla linea di porta, poi, non è punibile. Almeno in questa circostanza. Il rigore sarebbe, infatti, da ripetere (in caso di rete non segnata) in caso di tiro parato; in caso di tiro non parato, come nella fattispecie di Fullkrug che ha preso il palo, si fa ripetere solo se c'è un chiaro impatto su colui che calcia.