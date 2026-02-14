Ceccarini: "Gila ipotesi concreta per la difesa del Milan"

vedi letture

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha parlato così del mercato estivo del Milan: "Prima la Champions poi una campagna estiva con un obiettivo ben preciso: un grande attaccante. II Milan pensa già al futuro e di sicuro una delle priorità è rafforzare il settore offensivo. Già a gennaio l'idea era di anticipare un colpo ma poi l'operazione Mateta per i problemi fisici della punta del Crystal Palace non è andata in porto. II Milan vuole aumentare tanto le sue potenzialità e per questo ha in testa già diverse soluzioni. Partiamo dal sogno Lewandowski. Il polacco a fine campionato dovrebbe lasciare il Barcellona. Prenderà una decisione sul suo futuro. E se sarà addio con il club blaugrana diventerà una grandissima occasione a parametro zero. II Milan in questo momento non è in vantaggio ma resta alla finestra in caso di apertura del giocatore. Su Lewandowski ci sono anche Atletico Madrid, Fenerbahce, Chicago Fire e un club arabo.

L'ultima idea invece porta a Gabriel Jesus, che non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza con l'Arsenal nel giugno 2027. Nell'ultima sessione un piccolo sondaggio c'è stato ma niente di particolarmente approfondito. Il discorso potrebbe farsi interessante a giugno visto che la situazione è in evoluzione. La grande occasione resta sempre Vlahovic. Le possibilità che possa continuare il suo percorso in bianconero sono minime. L'addio è quasi scontato. L'attaccante serbo piace da tempo ad Allegri. Il problema è relativo alla richiesta di ingaggio visto che oltre un certo limite il club rossonero non può andare. E stiamo parlando di una cifra non superiore ai 6 milioni di euro a stagione. Un altro attaccante che piace molto è Kean, che peraltro ha una clausola rescissoria di 62 milioni, valida dal 1 al 15 luglio.

II Milan però intende alzare il livello anche in difesa. A gennaio i rossoneri hanno provato con vari profili, da José Maria Gimenez a Dragusin. In estate però non ci saranno solo loro nel mirino visto che nella lista è entrato anche Gila. La difficoltà è convincere la Lazio con un'offerta adeguata, visto che il 50 per cento della cifra incassata dall'eventuale cessione finirà al Real Madrid. II Milan non vorrebbe superare i 20 milioni di euro".