Rinnovo Loftus-Cheek: dialoghi nel vivo. A gennaio no del Milan e dell'inglese anche ad una proposta dall’Arabia Saudita

Come riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, sono entrati nel vivo i dialoghi tra il Milan e Ruben Loftus-Cheek per il rinnovo del centrocampista inglese, il cui attuale contratto scade nel 2027. L'obiettivo del club rossonero è quello di arrivare ad un accordo già nelle prossime settimane. A gennaio non sono mancate le pretendenti per l'ex Chelsea che è stato cercato per esempio dalla Lazio e dall'Aston Villa.

Tuttosport rivela poi che, durante il mercato invernale, il Milan e il giocatore hanno declinato anche una ricca proposta arrivata dall'Arabia Saudita: per il centrocampista era pronto un triennale da 10 milioni di euro a stagione. I soldi messi sul piatto dagli arabi erano tanti, ma Loftus-Cheek ha preferito restare in un top club come quello rossonero.