Soddisfatto per la vittoria, meno della prestazione: l'analisi di Allegri con il gruppo

vedi letture

Il pensiero di Massimiliano Allegri dopo il sofferto 1-2 in casa del Pisa può essere riassunto così: soddisfatto per la vittoria e per i tre punti conquistati, meno per la prestazione della sua squadra, soprattutto nel primo tempo, chiuso in vantaggio, ma dopo aver fatto parecchia fatica.

IL PROBLEMA DEL PRIMO TEMPO - Al tecnico livornese non è piaciuto in particolare il fatto che Ruben Loftus-Cheek, invece di fare il centravanti "allungare" la squadra avversaria, arretrava troppo e così lasciava isolato Christopher Nkunku. Da qui la scelta di togliere dal campo il francese all'intervallo e mettere un vero centravanti come Niclas Fullkurg.

L'ANALISI DI MAX - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che ci sono anche altre cose che non sono piaciute ad Allegri: nel post-partita, analizzando la prestazione con il gruppo, l'allenatore milanista ha spiegato che la gara andava chiusa prima e inoltre avrebbero dovuto controllare di più il ritmo del match. Ai suoi ragazzi, Max ha rimproverato poi di non essere stati cinici in zona gol, lasciando così aperta la sfida fino alla fine. Stiamo entrando momento decisivo del campionato e certi errori non sono ammessi.