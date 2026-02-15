Loftus-Cheek, avanti tutta per il rinnovo con il Milan: sensazioni positive

A gennaio non sono mancate le richieste per Ruben Loftus-Cheek, ma Massimiliano Allegri, che ha grande stima nei suoi confronti, ha messo il veto alla sua partenza: ci hanno provato in particolare la Lazio, dove Maurizio Sarri è un grande estimatore, e l'Aston Villa. E' poi arrivata anche una ricca proposta dall'Arabia Saudita (triennale da 10 milioni di euro netti a stagione), ma l'inglese, anche in questo caso, ha declinato per proseguire la sua avventura in maglia rossonera.

DUE GOL - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge poi che Loftus-Cheek sta vivendo un buon momento di forma visto che è reduce da due gol nelle ultime due partite contro Bologna e Pisa. In questi match, l'ex Chelsea è stato schierato in attacco da Allegri e lui ha risposto con le due reti che hanno aperto le marcature rossonere. Il livornese ha sempre grandi aspettative sull'inglese, di cui apprezza soprattutto la fisicità e la sua capacità di inserimento.

AVANTI TUTTA - Durante il mercato invernale, dicevamo, non sono mancate le manifestazioni d'interesse nei suoi confronti, ma la sua priorità era e resta quella di rimanere al Milan, tanto che sono già entrati nel vivo i dialoghi per il rinnovo del suo contratto che scade nel 2027. Le sensazioni sono positive e la speranza di entrambe le parti è di arrivare ad un accordo definitivo già nelle prossime settimane. Da definire la durata del nuovo contratto, che potrebbe essere prolungato fino al 2030.