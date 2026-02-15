Rocchi: “Errore chiaro di La Penna, ma ha sbagliato anche chi ha simulato: è l’ultima di un campionato in cui cercano in tutti i modi di fregarci”

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, si è così espresso all'ANSA commentando quanto successo ieri in Inter-Juventus: "Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci“.

LE PAROLE DI CHIVU

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Juventus: "Noi potevamo fare meglio, ci sono pesati gli ultimi anni di scontri diretti. L'importante è averla portata a casa. Abbiamo cercato di fare anche andando in difficoltà. Siamo stati ingenui nel farci pareggiare. Ma l'abbiamo portata a casa. Il campionato è ancora lungo, spero ci dia serenità questa partita, che ci permetta di lavorare meglio e ci dia un finale di stagione competitivo".

Avete fatto lo step che mancava per affrontare le grandi partite? "Ho sempre parlato dei miglioramenti sul piano mentale e del gioco, oggi siamo rimasti in gara e ho scelto di mettere un altro attaccante per cercare di vincerla. Poi è venuta fuori la qualità di Zielinski da fuori area, stavolta c'è andata bene. Siamo cresciuti molto, vogliamo essere competitivi e stiamo facendo di tutto per esserlo fino alla fine".

Come valuta il comportamento di Bastoni? "É un giocatore della Nazionale, non si può mettere in dubbio che senta un tocco seppur leggero. Ha sentito questo colpo, andava in contropiede e poteva nascere qualcosa di importante. Si mette in discussione un giocatore che non fa una simulazione, lui la manata la sente e quella mano gli ha impedito di andare in transizione".