Borghi evidenzia: "Il Milan ha una quantità enorme di punti in più rispetto alle previsioni"
Oggi alle 13:24
Nel suo canale YouTube, Borghi ha parlato della partita di Pisa di venerdì sera, analizzando prestazione generale e dei singoli. Di seguito alcuni estratti:

“Il Milan dopo la pausa ha aperto in maniera complicata ma ha vinto la partita, mantenendo pressione, continuando nella sua striscia d’imbattibilità, dimostrando di riuscire sempre, in un modo o nell’altro a trovare una soluzione anche ai problemi più complicati. Il problema Pisa è stato non poco complicato, Milan che dopo la bella vittoria di gioco di Bologna ha fatto un passo indietro da questo punto di vista. Quello che è indiscutibile è che il Milan ha una quantità di punti enorme rispetto alle previsioni e questo conta più di tutto il resto o almeno quanto tutto il resto”