CBS Sports (USA): “Il miglior giocatore dell’Inter è stato l’arbitro. Bastoni doveva essere espulso”

Ieri sera, nel post partita di Inter-Juventus, le immagini dell'episodio Kalulu-Bastoni hanno fatto rapidamente il giro del mondo, scaturendo così i più svariati commenti. Non sono stati da meno neanche i giornalisti di CBS Sports, con Mike Grella che su Paramount+, nell'apertura della puntata ha dichiarato "Il miglior giocatore dell'Inter questa sera è stato l'arbitro, nella partita più importante della stagione il giocatore più importante dell'Inter è stato l'arbitro e questo è un fatto".

"Non siete d'accordo su entrambi i gialli vero" - "Sul primo giallo non sono d'accordo, il giocatore della Juve lo tocca appena e lui (Barella ndr.) va atterra molto facilmente. Sul secondo non c'è niente, è Bastoni che doveva essere espulso per simulazione"

Una brutta figura per tutto il calcio italiano per una sceneggiata di Bastoni che non solo inganna l'arbitro lanciandosi senza che Kalulu abbia fatto niente per provocare la caduta, ma una volta estratto il rosso, esulta come se avesse segnato un gol, conscio del gesto compiuto poco prima. Le direzioni di gara quest'anno sono state parecchie volte insufficienti e controverse, ma con ieri sera sembra essersi veramente toccato il fondo, per Rocchi e per l'intera classe arbitrale.