MN - Verso Milan-Como: Saelemakers ancora a parte
MilanNews.it
Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Alexis Saelemaekers ha svolto anche oggi lavoro differenziato. Da valutare le condizioni del belga in vista della sfida di mercoledì sera contro il Como.
Di Antonio Vitiello
Pubblicità
News
Roma, Gasperini: "Abbiamo fatto un’altra ottima prestazione col Milan, almeno lì non abbiamo perso, abbiamo fatto il risultato"
Pellegatti: “Milan tornato a -8, partita condizionata da La Penna. Dobbiamo stare vicini alla squadra”
Le più lette
1 Clamoroso Hernanes: "Se Dazn mi chiama l'anno prossimo, non verrò più. La mentalità di Bastoni e di Vergara, che esultano, deve essere combattuta"
2 Chiellini durissimo: "Rocchi va in giro a dire che a fine anno andrà via. Non possiamo continuare così"
4 CorSera: "L’espulsione di Kalulu ha dimostrato che Chivu è un allenatore ipocrita come tutti gli altri"
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
MN - Cardinale oggi a Milanello! Saluto con Maignan, colloquio con Allegri e pranzo con la dirigenza
Luca SerafiniLe maschere di Allegri. L'assenza di Leao non è la fortuna di Nkunku. Spalletti, 40 anni dopo...
Franco OrdineÈ adesso che comincia la salita. Allegri… se fa 10 punti in 4 gare. Rinnovo Pulisic: siete in anticipo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com