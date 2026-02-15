MN - Verso Milan-Como: Saelemakers ancora a parte

MN - Verso Milan-Como: Saelemakers ancora a parte MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:15News
di Andrea La Manna
fonte Antonio Vitiello

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Alexis Saelemaekers ha svolto anche oggi lavoro differenziato. Da valutare le condizioni del belga in vista della sfida di mercoledì sera contro il Como. 

Di Antonio Vitiello 