Cuomo: "È sorprendente che la possibilità Scudetto per il Milan sia ancora viva dopo gli ostacoli che si sono palesati lungo il cammino, come la squalifica di Rabiot"

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso su MilanNews.it al termine di Pisa-Milan: “La cosa più sorprendente di Pisa è il clima del post partita: sembrava che il Milan non avesse vinto. Eppure quei 3 punti hanno più significati: per come sono arrivati, per chi li ha portati, Modric, e per quanto peseranno. Questo clima, di aver vinto ma senza avere la consapevolezza di aver fatto il meglio, mi fa capire che questa squadra ha alzato l’asticella e non ha altre mire che guardare in su. Se questo atteggiamento arriva dopo le parole di Allegri alla vigilia, che punta e cerchia in rosso la data del derby, beh, allora due indizi fanno una prova: il Milan sa di poter tenere viva una lotta scudetto. Una sorpresa? No, perché questo era il pensiero di Tare e Allegri già a luglio. É sorprendente, però, che questa possibilità sia ancora viva a questo punto della stagione, dopo gli ostacoli che si sono palesati lungo il cammino fin qui. L’ultimo la squalifica di Rabiot per un fallo che forse nemmeno c’era”

PISA-MILAN (1-2): LA SINTESI DELLA PARTITA

Il Milan di Allegri espugna la Cetilar Arena battendo il Pisa 2-1 nell'anticipo del 25° turno di Serie A: vittoria importantissima per mister Allegri, che sfata il tabù nerazzurro e anche quello con le piccole.

Dopo un primo tempo controllato e chiuso in vantaggio grazie al colpo di testa di Loftus-Cheek su cross di Athekame, i rossoneri hanno gestito a lungo il possesso senza però riuscire a chiudere i conti. Il Pisa, compatto e pronto a ripartire soprattutto con Tramoni in profondità, aveva già dato segnali di vitalità, ma l’episodio del 39’ aveva premiato la maggiore qualità ospite.

Nella ripresa il Diavolo parte forte, trova un gol annullato con Rabiot e soprattutto spreca l’occasione del raddoppio con Fullkrug, che al 56’ si fa ipnotizzare da Nicolas dal dischetto colpendo il palo esterno. L’errore del tedesco riapre emotivamente la partita e il Pisa ne approfitta al 71’: dopo una respinta corta di Gabbia, Felipe Loyola è il più rapido di tutti e firma l’1-1 sotto porta. La squadra di Hiljemark prende coraggio, mentre Allegri cambia volto ai suoi inserendo Leao, Ricci e Pulisic per aumentare peso offensivo e qualità nell’uno contro uno. La mossa paga nel finale. All’85’ Modric dialoga nello stretto, riceve il triangolo e davanti a Nicolas non sbaglia, siglando il 2-1 con una giocata da fuoriclasse. Nel recupero il Milan gestisce con esperienza, Allegri copre inserendo De Winter e i rossoneri portano a casa tre punti pesanti al termine di una sfida più complicata di quanto il primo tempo avesse lasciato intendere. Classifica accorciata, l'Inter adesso è a +5.