Pellegatti sul modulo: “Milan più fluido col 4-3-3 ma c’è una cosa che frena Allegri”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato è tornato a parlare della partita di Pisa. Questi alcuni estratti delle sue parole:
“Dopo un brutto primo tempo e inizio di secondo tempo, improvvisamente Allegri ha messo il 4-3-3 per riuscire a vincere la partita e la manovra improvvisamente, anche grazie a Pulisic, è sgorgata veloce, rapida, tecnicamente importante. Quindi ci fa pensare che Allegri non è ancora convintissimo della difesa, ritiene i difensori bravi ma non eccezionali, secondo lui devono essere protetti, e sono tutte sensazioni che lo portano a non rischiare il 4-3-3, nemmeno contro squadre della tabella di destra. Questo è il mio pensiero, perché col 4-3-3 si è visto un Milan armonioso, sono arrivate diverse occasioni. Poi appena segnato il gol, quasi non convinto, ha tolto Fullkrug e messo De Winter”
