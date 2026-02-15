Borghi: "Ho avuto l’impressione che senza Saelemaekers al Milan manchi un grado di intensità"

Nel suo canale YouTube, Borghi ha parlato della partita di Pisa di venerdì sera, analizzando prestazione generale e dei singoli. Di seguito alcuni estratti:

“Il Milan va in vantaggio con un’azione impastata da Rabiot e Modric, definita bene da Athekame che ha fatto un cross perfetto e conclusa alla perfezione da Loftus-Cheek con quello che gli si chiede sempre ossia l’inserimento e il colpo di testa. Athekame ha fatto bene perchè ha fatto assist, in questa stagione praticamente è costato 3 punti al Pisa però il contributo Athekame l’ha dato. Io però ho avuto l’impressione che senza Saelemaekers al Milan manchi un grado di intensità perchè la personalità di Saelemaekers durante una partita, in partite del genere con lo scenario un po’ nebbioso, il suo arrivare non solo all’esterno ma anche all’interno del campo, ti da un surplus che poi è importante, cosa che Athekame non può ancora dare”