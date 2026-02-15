Milan e Inter nelle scorse settimane hanno chiarito a Palazzo Marino che vorrebbero iniziare i lavori per lo stadio fra tre, quattro mesi al massimo

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul nuovo stadio di Milan e Inter: "La quiete dopo la tempesta. Ma è una quiete solo apparente, quando a Milano si parla di stadio. Dopo il semaforo verde che ha permesso di dare forma e potenziale vita in termini politico-burocratici all'impianto che verrà, facendo tornare il sereno dopo anni di frizioni e lungaggini, i due club proseguono nell'ampissimo lavoro di preparazione seguito all'acquisizione dell'area. Perché arriverà il momento in cui occorrerà presentare il progetto definitivo.

Milan e Inter nelle scorse settimane hanno chiarito a Palazzo Marino che vorrebbero iniziare i lavori fra tre, quattro mesi al massimo e, se non si era capito, la fretta era e resterà la compagna di viaggio più assidua lungo tutto il percorso. Però, intanto, anche se intorno al Meazza nessuno ha ancora toccato mezzo centimetro di terreno, ci si porta avanti. Il Milan - come racconta l'edizione odierna del Times - nei giorni scorsi è stato in trasferta a Liverpool con una delegazione composta da cinque persone. Scopo del viaggio? Osservare, studiare e analizzare l'Hill Dickinson Stadium, ovvero la nuova casa dell'Everton".