CorSera: "L’espulsione di Kalulu ha dimostrato che Chivu è un allenatore ipocrita come tutti gli altri"

"L'espulsione di Kalulu ha dimostrato che Chivu è un allenatore ipocrita come tutti gli altri"

Daniele Dallera, sul sito del Corriere della Sera, ha commentato così le parole di Chivu dopo Inter-Juventus: "Chivu, Marotta e l’Inter (che comanda e comunica) hanno perso un’occasione per passare alla storia. Ma come, solo 48 ore prima Chivu dice l’ennesima cosa intelligente della sua carriera e poi batte il record della ipocrisia? Perché perché perché? Semplice, il calcio tollera le simulazioni, cioè il falso, ci convive, ma non accetta la verità, in particolare quando fa male. 'Sarò felice quando vedrò un allenatore chiedere scusa per avere approfittato di un errore arbitrale…', questo aveva detto l’intelligente (e due) allenatore dell’Inter. Ma passare dal pensiero all’azione è difficile. Lui è diverso dagli altri, poi però ha fatto e si comporta come tutti i suoi colleghi.

L’allenatore dell’Inter è preparato, vuole essere diverso e lo é per davvero, ne restiamo convinti anche dopo questa recita da teatrino di periferia, ma ci ha messo un’ora prima di presentarsi davanti a tv e giornalisti per minimizzare, giustificare, aggrapparsi alle vetrate di San Siro per scivolare inevitabilmente nell’autotrappolone. Fabbricato con maniacale perfezione in quell’ora di falsa testimonianza insieme ai vertici della società, con il presidente Marotta, manager che stimiamo sia come professionista che come persona. Ecco perché l’errore commesso é ancora più grave. Hanno perso l’occasione per passare alla storia, per fare un gesto inusuale, per dare ragione a Chivu quando un giorno ha sostenuto 'parlerò di arbitri quando vedrò un allenatore chiedere scusa ammettendo di avere beneficiato di un errore arbitrale'. Ma ci vuole così tanto? Ci vuole coraggio, 'ci vuole orecchio' cantava il fantastico Enzo Jannacci: '…Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso, intinto dentro al secchio, bisogna averlo tutto, anzi parecchio… per fare certe cose ci vuole orecchio…'. L’Inter sta vincendo lo scudetto con merito, non hanno bisogno di alcun aiuto, ma Chivu, Bastoni e Marotta 'non hanno avuto orecchio' come raccomandava Jannacci.

Ps: la Juve ha subito un torto, la sua rabbia é più che giustificata, non è ammissibile invece accerchiare l’arbitro cercando addirittura un contatto violento che non può essere accettato. Il saloon é un altro film che va evitato".