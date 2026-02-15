Calamai: "Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale"

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, Luca Calamai ha commentato così la simulazione in Inter-Juventus di Alessandro Bastoni che ha portato all'espulsione di Kalulu: "Ora basta. Cancelliamo il Var se deve produrre simili vergogne. Il secondo giallo che ha portato all'espulsione di Kalulu è una clamorosa sconfitta per il calcio. Una ferita che colpisce tutti. II protocollo di questo ridicolo Var non permette di intervenire in questi casi? E allora va cambiato subito. Perché questo triste episodio ha rovinato il derby d'Italia. Il signor La Penna ha commesso un errore clamoroso. Mi chiedo come non si sia insospettito davanti alla disperazione del difensore bianconero. Possibile che abbia pensato che fosse solo una sceneggiata? Non gli è venuto il dubbio di andarsi almeno a confrontare con il guardalinee che copriva quella zona? La Penna merita un lungo stop. II designatore Rocchi è sempre più in difficoltà con questi arbitri mediocri. Che per colpa del Var hanno smesso di arbitrare, di usare anche l'istinto per capire le varie situazioni. Ora basta.

Basta anche con i simulatori. Bastoni è orgoglioso di quello che ha combinato? Non ha avuto nemmeno per un attimo la tentazione di confessare al direttore di gara che il contatto non c'era stato? Chivu da uomo intelligente lo ha sostituito nell'intervallo. Un'espulsione morale. Ma non basta. Un giocatore così non può vestire la maglia della Nazionale. Il citti Gattuso, uomo di sport e di lealtà ci rifletta. E il presidente Gravina si faccia sentire. Non possiamo far finta di niente".