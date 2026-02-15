Rocchi: "Siamo molto dispiaciuti per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla"
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla". Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, al telefono con l'Ansa riconosce immediatamente l'errore del direttore di gara romano nella gestione della seconda ammonizione a Kalulu. Ma puntualizza, a proposito dell'atteggiamento dell'interista Bastoni."La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l'unico ad aver sbagliato: perchè ieri c'è stata una simulazione chiara.
L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci". (ANSA).
Cardinale ha avuto a Milanello un colloquio prolungato con Allegri, assistendo a parte dell'allenamento
