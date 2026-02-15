Vernazza: "Quelli col 4-3-3 sono stati otto minuti bellissimi, tra i migliori del campionato del Milan"

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla prova del Milan a Pisa, conclusasi con una vittoria grazie al gol al minuto 85 di Luka Modric per l'1-2 finale a favore dei rossoneri: "Allegri ha smontato e rimontato il Milan con gli innesti di Ricci, Leao e Pulisic ed è passato al 4-3-3, una scelta vincente. Il Milan ha smesso di palleggiare in orizzontale, coniugava ampiezza e profondità. Sono stati otto minuti bellissimi, tra i migliori del campionato rossonero. Sì, perché una volta conquistato il 2-1 con un atto di imperio di Modric, il Pallone d’oro croato ha architettato uno splendido “dai e vai” con Ricci come sponda e si è catapultato davanti a Nicolas per batterlo con glacialità, una volta ritornato in vantaggio, Allegri ha ripristinato il 3-5-2 nella sua versione “hard”, il 5-4-1 della resi- stenza. Dalla riforma alla restaurazione in un battito di ciglia.

Füllkrug è uscito al 90’, sostituito da De Winter, sostituzione emblematica del timore che il Pisa, ultimo in classifica, potesse fare 2-2 come all’andata. Rabiot si è fatto espellere per doppia ammonizione e il successo ha assunto sfumature epiche. Noi continuiamo a chiederci perché il Milan debba faticare contro il Pisa e formazioni simili, quando potrebbe annichilirle come di solito fa l’Inter , ma Allegri, finché vince, ha sempre ragione".