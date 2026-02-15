Elkann telefona a Gravina, forte disappunto per i ripetuti errori arbitrali
(ANSA) - TORINO, 15 FEB - John Elkann, presidente di Exor, la holding che controlla la Juventus, ha voluto manifestare le proprie preoccupazioni al presidente Gabriele Gravina, dopo la partita con l'Inter e le polemiche per il rosso a Pierre Kalulu.
Elkann, secondo quanto si apprende, ha espresso forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali e sollecitando l'individuazione di soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l'integrità e la credibilità del calcio italiano. Elkann ha anche espresso vicinanza e pieno sostegno al club e alla squadra. (ANSA).
