Cuomo: "Se La Penna prende 3 turni di stop, Bastoni ne merita 6 di squalifica"

Per parlare del brutto episodio tra Bastoni e Kalulu avvenuto in Inter-Juve di ieri sera è stato ospite a Radio Radio il giornalista di TeleLombardia Michael Cuomo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Con Parisi e Bastoni userei la prova tv. Loro fanno più arrabbiare del protocollo, dell'arbitro... Ti puoi lamentare della direzione arbitrale, ma quando tu protagonista diventi complice, sbagli due volte. Se La Penna viene fermato 3 giornate, chi è complice ne prende il doppio, 6. Poi se ne facciamo una questione di tifo, facciamo che la squalifica non comprende il derby.

Dobbiamo cambiare il protocollo, ok. La classe arbitrale italiana è in difficoltà, abbiamo carenze evidenti, benissimo. Poi andiamo in Europa e ci accorgiamo però che c'è chi sta molto peggio di noi. L'unica cosa che possiamo cambiare veramente, dove mettere mano subito, è punire chi frega, o tenta di fregare. La prova tv andrebbe utilizzata su Bastoni, o Parisi, per dire basta. Cosa serve dire oggi a Rocchi che deve migliorare gli arbitri? Non possono migliorare in una settimana. Da qui a martedì, alla sentenza del Giudice, l'unica cosa su cui si può veramente intervenire sono gli atteggiamenti antisportivi e vergognosi dei simulatori, Parisi e Bastoni i primi".