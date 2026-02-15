Serie A, la classifica aggiornata dopo le gare del pomeriggio

Serie A, la classifica aggiornata dopo le gare del pomeriggio
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:24
di Niccolò Crespi

Accade di tutto in questa 25^ giornata di campionato. Dopo le sfide di ieri ed il successo in rimonta delle 12.30 del Sassuolo sul campo dell'Udinese, la Serie A prosegue con le due sfide delle 15. Successo pesantissimo per il Parma in casa contro il Verona, mentre Cremonese e Genoa non vanno oltre lo 0-0.

Di seguito questa la classifica aggiornata:

Inter 61
Milan 53*
Napoli 49*
Roma 46*
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Bologna 30*
Parma 29
Cagliari 28*
Torino 27*
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 21*
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15

*una partita in meno