Serie A, il Parma supera il Verona 2-1: decisiva la rete di Pellegrino al 92'
Il Parma, futuro avversario del Milan il 22 febbraio, vince 2-1 al Tardini contro il Verona, decisive le reti di Bernabè al 4' e Pellegrini al 92', in pieno recupero. Nel corso della gara l'Hellas aveva trovato il gol del momentaneo pareggio con il rigore messo a segno da Harroui.
Di seguito tutti i risultati della 25^ giornata di Serie A:
3/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa 1-2 Milan
14/02/2026 Sabato 15.00 Como 1-2 Fiorentina
14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio - Atalanta 0-2
14/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Juventus 3-2
15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese - Sassuolo 1-2
15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Genoa 0-0
15/02/2026 Domenica 15.00 Parma - Verona 2-1
15/02/2026 Domenica 18.00 Torino - Bologna DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli - Roma DAZN
16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY
