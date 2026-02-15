La classifica aggiornata di Serie A: il Sassuolo batte e supera l'Udinese. Entrambe si trovano a metà

La classifica aggiornata di Serie A: il Sassuolo batte e supera l'Udinese. Entrambe si trovano a metàMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00News
di Antonello Gioia

Dopo l'anticipo delle 12:30 tra Udinese e Sassuolo, vinto dai neroverdi per 1-2, questa è la classifica aggiornata:

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 61 (25)
2. Milan 53 (24)
3. Napoli 49 (24)
4. Juventus 46 (25)
5. Roma 46 (24)
6. Atalanta 42 (25)
7. Como 41 (24)
8. Lazio 33 (25)
9. Udinese 32 (25)
10. Sassuolo 32 (25)
11. Bologna 30 (25)
12. Cagliari 28 (24)
13. Torino 27 (24)
14. Parma 26 (24)
15. Cremonese 23 (24)
16. Genoa 23 (24)
17. Lecce 21 (24)
18. Fiorentina 21 (25)
19. Pisa 15 (25)
20. Hellas Verona 15 (24)