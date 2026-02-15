Pellegatti: “Milan tornato a -8, partita condizionata da La Penna. Dobbiamo stare vicini alla squadra”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle critiche continue al gioco di Allegri e ha commentato brevemente la partita di ieri tra Juve e Inter. Queste le sue parole:

"Oggi invece di essere tutti uniti vicino al nostro Milan, vicini al loro allenatore, no, come una sottile moda, una moda radical chic, fa moda dire non mi piace il gioco di Allegri, si abbiamo tanti punti ma il gioco di Allegri non ci soddisfa, vorremmo dell'altro, un gioco più spumeggiante, intanto il Milan è secondo a 8 punti dall'Inter. E noi siamo qui che ci mettiamo come i polli di Renzo, come compagni di avventura a questa lotta contro la corazzata Inter, invece di essere uniti, noi distinguiamo, si ma il gioco di Allegri. Una cosa incomprensibile. Ieri l'Inter è tornata a +8, una partita condizionata dal signor La Penna che dopo aver dato un giallo eccessivo come primo, sbaglia tratto in inganno dalla caduta di Bastoni. Noi siamo in lotta contro la corazzata Inter, che batte la Juventus a suscitando l'ira di Comolli e Chiellini, e qualcuno ieri dice hai visto i dirigenti della Juve che vanno a protestare, e i nostri? Per andare a protestare bisogna esserci"