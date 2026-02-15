Ancora straordinaria la milanista Brignone! Vince il suo secondo oro olimpico nel Gigante di Cortina

Con un’altra prova straordinaria, la milanista Federica Brignone vince il suo secondo oro olimpico ai Giochi di Milano-Cortina 2026 con il tempo di 2’13”50 nel Gigante disputato all'Olympia delle Tofane di Cortina. Straordinaria!

Nei giorni scorsi, il Milan si è già attivato per ospitare a San Siro o a Milanello la campionessa di sci. Come lei sono dei grandi milanisti anche altri medagliati azzurri come Franzoni, Paris e Rizzo. Nel 2019, intervistata dai canali social del club di via Aldo Rossi, Federica Brignone aveva raccontato così la sua passione per i colori rossoneri: "Mia nonna è milanista, così come mia Mamma e mio fratello. Abbiamo sempre seguito le partite, ora è un po' più difficile perchè essendo spesso via è difficile seguirlo. Mi ricordo però che quando eravamo più piccoli, soprattutto la Champions League e il campionato le seguivamo tutti insieme sul divano. Sono stati dei bei ricordi. Io tifo sempre il Milan, nel bene e nel male. Spero che continuino a migliorare e a cercare di riscattarsi, il mio sogno sarebbe di rivederli in Champions".

LE PAROLE DI ALLEGRI PER LA BRIGNONE

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel post gara di Pisa-Milan 1-2. Le sue parole su Federica Brignone, oro olimpico a Milano-Cortina 2026 e grandissima tifosa del Milan, e di come il suo trionfo ha caricato la squadra milanista.

Vi ha motivato la vittoria della Brignone?

"Ieri l'ho detto ai ragazzi, la Brignone è un esempio meravigolioso: con forza di volontà e carattere si è andata a prendere una medaglia dopo tutto quello che ha subito come infortuni. Se verrà a trovarci allo stadio ci farà solo piacere"