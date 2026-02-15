Serie A, il Sassuolo rimonta l'Udinese con Laurientè e Pinamonti. Inutile il gol friulano di Solet

Serie A, il Sassuolo rimonta l'Udinese con Laurientè e Pinamonti. Inutile il gol friulano di SoletMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:48News
di Antonello Gioia

Finisce con la vittoria esterna del Sassuolo dopo una partita al cardiopalma giocato al BluEnergy Stadium di Udine. Passa in vantaggio la squadra di casa con il gol al 10' del solito Solet, ma nel secondo tempo la coppia d'accatto degli emiliani Laurientè - Pianomanti ha ribaltato il risultato in due minuti. Vantaggio che sembrava essersi perso dopo il gol del pareggio di Bertola che però viene annullato dal VAR per fallo di mano. Alla fine è la squadra di Grosso ad esultare.

TABELLINO
UDINESE-SASSUOLO 1-2
10' Solet 
56' Laurentie 
58' Pinamonti 
 