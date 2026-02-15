Con la vittoria di ieri, l'Inter resta a +8 sul Milan in classifica in attesa del recupero col Como

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 14:24News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - L'Inter si aggiudica il derby d'Italia contro la Juventus per 2-1 e reasta a +8 sul Milan in classifica. Partita equilibrato e sul risultato di 1-1 fino all'espulsione, non senza polemiche, del bianconero Kalulu per un doppio giallo al 42' del primo tempo. Nella prima frazione i nerazzurri passano in vantaggio grazie ad una sfortunata autorete al 17' di Cambiaso che però si fa perdonare realizzando l'1-1 al 26'. Nella ripresa i gol di Pio Esposito al 76', Locatelli all'83' e quello decisivo di Zielinski al 90'. In classifica l'Inter sale a 61 punti, otto in più del Milan; la Juventus resta a 46. (ANSA).