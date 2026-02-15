Con la vittoria di ieri, l'Inter resta a +8 sul Milan in classifica in attesa del recupero col Como
(ANSA) - ROMA, 14 FEB - L'Inter si aggiudica il derby d'Italia contro la Juventus per 2-1 e reasta a +8 sul Milan in classifica. Partita equilibrato e sul risultato di 1-1 fino all'espulsione, non senza polemiche, del bianconero Kalulu per un doppio giallo al 42' del primo tempo. Nella prima frazione i nerazzurri passano in vantaggio grazie ad una sfortunata autorete al 17' di Cambiaso che però si fa perdonare realizzando l'1-1 al 26'. Nella ripresa i gol di Pio Esposito al 76', Locatelli all'83' e quello decisivo di Zielinski al 90'. In classifica l'Inter sale a 61 punti, otto in più del Milan; la Juventus resta a 46. (ANSA).
Pubblicità
News
Roma, Gasperini: "Abbiamo fatto un’altra ottima prestazione col Milan, almeno lì non abbiamo perso, abbiamo fatto il risultato"
Pellegatti: “Milan tornato a -8, partita condizionata da La Penna. Dobbiamo stare vicini alla squadra”
Le più lette
1 Clamoroso Hernanes: "Se Dazn mi chiama l'anno prossimo, non verrò più. La mentalità di Bastoni e di Vergara, che esultano, deve essere combattuta"
2 Chiellini durissimo: "Rocchi va in giro a dire che a fine anno andrà via. Non possiamo continuare così"
4 CorSera: "L’espulsione di Kalulu ha dimostrato che Chivu è un allenatore ipocrita come tutti gli altri"
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
MN - Cardinale oggi a Milanello! Saluto con Maignan, colloquio con Allegri e pranzo con la dirigenza
Luca SerafiniLe maschere di Allegri. L'assenza di Leao non è la fortuna di Nkunku. Spalletti, 40 anni dopo...
Franco OrdineÈ adesso che comincia la salita. Allegri… se fa 10 punti in 4 gare. Rinnovo Pulisic: siete in anticipo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com