Pellegatti: “Partita faticosa, qualitativamente passo indietro rispetto a Bologna”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato è tornato a parlare della partita di Pisa. Questi alcuni estratti delle sue parole:

“Adesso ci si divide non po’, qualcuno continua a criticare, ironizzare, 10 giorni per preparare questa partita e magari danno la colpa ad Allegri. Io avrei una cosa da dire, personalmente avrei messo nel primo tempo, visto anche l’atteggiamento del Pisa, una squadra che non ha esistito ad andare quando poteva, io personalmente avrei messo Fullkrug che dava più riferimento e permetteva a Nkunku di avere qualche pallone in più. Però sul piano della manovra era una manovra piuttosto lenta, prevedibile, ma anche per la qualità. Ieri anche Modric qualche svolazzo non perfetto, Rabiot partita faticosa, lo stesso Fofana non è stato tanto brillante come a Bologna tant’è che nel primo tempo Max lo ha richiamato più volte. Quindi questa è un po’ la situazione del primo tempo, che vede il Milan andare in vantaggio ma sul piano della manovra c’è stato un regresso rispetto alla prestazione di Bologna”