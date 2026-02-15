Stagione finita per Alphadjo Cissè: il classe 2006 si dovrà operare
Il problema all'adduttore accusato nel corso dell'ultimo weekend di Serie B è alla fine risultato essere più grave del previsto per il nuovo acquisto del Milan, in prestito al Catanzaro, Alphadjo Cissè. Stando a quanto riportato dai colleghi di uscatanzaro.net, infatti, dopo i primi accertamenti, ulteriormente verificati in quel di Milanello, si è deciso di optare per l'operazione chirugica per il giovane classe 2006.
Notizie terribile questa per Aquilani e tutto il Catanzaro, visto che andando sotto i ferri Cissè non sarà difatti a disposizione di allenatore e compagni fino alla fine della stagione.
