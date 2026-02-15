Pedullà: “Modric, a 40 anni, ha più voglia e umiltà di chi ne ha 20”

Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato la partita di ieri sera tra Pisa e Milan, decisa da Luka Modric, sul quale poi si è espresso così:

“La partita l’avete vista ma siccome conta il risultato, e ci hanno abituato a parlare del risultato, parliamo del risultato e di Luka Modric che all’interno della partita più difficile, forse più negativa e deludente, attenzione quando dico così non comunque sotto il 5, 5,5, ha sbagliato tanto ed è strano perchè doveva essere più riposato, alla fine la carica la suona lui e questi sono poesie, ricami. Il gol l’ha cercato fortissimamente esattamente come dei ragazzi di 20 anni, non è retorica, non cercano delle cose rispetto a lui che ne ha il doppio e che ha più voglia, più motivazione, più umiltà e modo di vedere le cose rispetto a chi ha la pancia piena con atteggiamenti spesso da social”