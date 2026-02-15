Il Napoli riprende la Roma due volte: ad uno splendido Malen rispondono Spinazzola e Santos

di Lorenzo De Angelis

Allo stadio Diego Armando Maradona il secondo big match di questa 25esima giornata di Serie A Enilve finisce in parità. La Roma, andata per due volte in vantaggio grazie alle reti di un fantastico Donney Malen, al quinto gol in cinque presenze in campionato, si è fatta recuperare altrettante volte dal cuore del Napoli di Antonio Conte, che ha visto in Alisson Santos l'eroe di giornata. 

Quello del Maradona, comunque, è un pareggio che può fare bene ad entrambe le squadre, ma anche alla Juventus di Luciano Spalletti, che nonostante la sconfitta di ieri nel derby d'Italia contro l'Inter non ha visto nessuna delle due rivali per il quarto posto scappare in classifica. 