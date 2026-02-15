Il Napoli riprende la Roma due volte: ad uno splendido Malen rispondono Spinazzola e Santos
MilanNews.it
Allo stadio Diego Armando Maradona il secondo big match di questa 25esima giornata di Serie A Enilve finisce in parità. La Roma, andata per due volte in vantaggio grazie alle reti di un fantastico Donney Malen, al quinto gol in cinque presenze in campionato, si è fatta recuperare altrettante volte dal cuore del Napoli di Antonio Conte, che ha visto in Alisson Santos l'eroe di giornata.
Quello del Maradona, comunque, è un pareggio che può fare bene ad entrambe le squadre, ma anche alla Juventus di Luciano Spalletti, che nonostante la sconfitta di ieri nel derby d'Italia contro l'Inter non ha visto nessuna delle due rivali per il quarto posto scappare in classifica.
Pubblicità
News
Longhi durissimo: "Del caso Kalulu-Bastoni si parlerà in eterno, l'interista ha dimenticato fair play e il rispetto dell'avversario"
Le più lette
1 Clamoroso Hernanes: "Se Dazn mi chiama l'anno prossimo, non verrò più. La mentalità di Bastoni e di Vergara, che esultano, deve essere combattuta"
3 Saviano: "Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati"
4 Chiellini durissimo: "Rocchi va in giro a dire che a fine anno andrà via. Non possiamo continuare così"
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Gavillucci: "Non poter utilizzare la tecnologia per ripristinare la verità in campo rappresenta un limite evidente del sistema"
Luca SerafiniLe maschere di Allegri. L'assenza di Leao non è la fortuna di Nkunku. Spalletti, 40 anni dopo...
Franco OrdineÈ adesso che comincia la salita. Allegri… se fa 10 punti in 4 gare. Rinnovo Pulisic: siete in anticipo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com