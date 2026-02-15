La classifica di Serie A aggiornata dopo il pari del Maradona tra Napoli e Roma

di Lorenzo De Angelis

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo il pari dello stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli di Antonio Conte, che mantiene il terzo posto in classifica, e la Roma di Gian Piero Gasperini, che supera la Juventus: 

Inter 61
Milan 53*
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28*
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 21*
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15

*una partita in meno