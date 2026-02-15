Calamai: "Molti alla sua età e con la sua storia sarebbero andati a svernare tra gli sceicchi. Grande lezione di Modric"

Luca Calamai, giornalista, si è così espresso su TMW su Luka Modric: "Torniamo al successo del Milan a Pisa. Alla magia di Modric. Che lezione sta dando a tutti questo eterno campione. Molti alla sua età e con la sua storia sarebbero andati a svernare tra gli sceicchi. Una montagna di soldi e un calcio di plastica. Che quasi offende l’albo d’oro di alcuni fuoriclasse. Modric ha scelto invece di restare nel calcio vero. Tra emozioni vere. Una grande lezione".

L'APPLAUSO DELLO SPOGLIATOIO

Il gol dI Zielinski nel recupero contro la Juventus, che ha permesso all'Inter di tornare a +8 sul Milan (con una partita in più), ha certamente rovinato il week-end dei tifosi milanisti che hanno però ancora negli occhi quello che ha fatto Luka Modric venerdì a Pisa: subito dopo il pari di toscani, è stato il campione croato a prendere per mano la squadra rossonera e a trascinarla verso la vittoria. Il suo gol all'85' è stato fortemente voluto dall'ex Real Madrid che ancora una volta ha fatto vedere a tutti cosa significa avere una mentalità vincente. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi un retroscena bellissimo avvenuto dopo la partita: al rientro nello spogliatoio dopo l'intervista a bordo campo, Modric è stato infatti accolto dall'applauso dei compagni di squadra che lo hanno abbracciato come successo dopo il gol vittoria. Con questa rete, il croato ha poi stabilito un nuovo record, l'ennesimo nella sua carriere, diventando il marcatore più anziano della storia della Serie A ad avere segnato su azione. Il Milan si deve tenere stretto un campione così e per questo in via Aldo Rossi sperano che possa prolungare per un altro anno il suo contratto che scade al termine di questa stagione. L'opzione per il rinnovo c'è già e prevede anche un ingaggio più alto (circa 4,5 milioni di euro netti) in caso di partecipazione alla Champions League. La decisione finale sul suo futuro spetterà solo ed esclusivamente a Modric che farà la sua scelta prima di partire per il Mondiale con la sua Croazia.