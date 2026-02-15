Passerini: "Attenzione, però: il tabù piccole sembra ancora lontano dall'essere spezzato. Anche a Pisa troppa fatica"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera sul Milan a Pisa: "Modric l’acchiappasogni. Se il Diavolo è ancora vivo, se è ancora in corsa per lo scudet- to, se a 14 partite dalla fine può ancora giocarsela per la seconda stella, lo deve al suo immenso fuoriclasse. Minuto 85’, il Pisa ha da poco pareg- giato con Loyola l’illusorio vantaggio di Loftus-Cheek nel primo tempo, dopo che sull’1-0 Fullkrug aveva sciupato il calcio di rigore che avrebbe chiuso i conti. L’Arena Garibaldi ribolle e accarezza l’impresa, la partita sembra incanalata verso un pareggio che manderebbe in frantumi le speranze rossonere di restare in scia all’Inter nel lungo derby scudetto. Fino a quando il quarantenne croato inventa dal nulla la rete che vale il nuovo sorpasso, avviando l’azione, duettando con Ricci e chiudendola con un tocco morbido alle spalle di Nicolas, proprio sotto il settore deisuoi tifosi.

Un gol che vale oro: l’Inter torna distante 5 punti. Mercoledì i rossoneri recupereranno la sfida col Como, poi ci saranno Parma e Cremonese, prima del faccia a faccia con i cugini dell’8 marzo: tutto è ancora aperto. Attenzione però al tabù piccole, che sembra ancora lontano dall’essere spezzato: anche ieri, troppa fatica. L’impressione è che sia una questione tattica, non solo mentale".