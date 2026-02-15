Borghi fa notare: “Sul gol del Pisa si vedono i limiti individuali dei difensori del Milan"

Nel suo canale YouTube, Borghi ha parlato della partita di Pisa di venerdì sera, analizzando prestazione generale e dei singoli. Di seguito alcuni estratti:

“Sul gol del Pisa, ancora una volta, ripeto che i difensori del Milan sono inseriti in un contesto di totale focalizzazione, di totale armonia e di totale collettività allora sanno rendere molto bene, se invece devono in certe situazioni cavarsela da soli con pezze da mettere, ogni tanto non ci arrivano. Pezza che ha messo Luka Modric con un gol da campioni, perchè lo pensa, lo imbastisce, bravo Ricci a dargli la palla di ritorno e poi lo confezione e lo chiude con uno scavetto sintomo di classe, eleganza. È stata una vittoria fondamentale per c’è un passo falso sarebbe stato pesante da sostenere, una vittoria che tiene il Milan in pole position per centrare il proprio grande macro obiettivo che è il quarto posto, ma lo tiene anche nel ruolo di prima antagonista dell’Inter”