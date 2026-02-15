Se la vittoria contro la Juve consegna virtualmente lo Scudetto all'Inter? Amoruso non chiude i giochi per il Milan

vedi letture

Nicola Amoruso, ex attaccante, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Juventus: "Il risultato in sé è spettacolare però in una partita non può pesare un errore clamoroso. Non si può non vedere un fallo inesistente. Cambiaso gol e autogol? L'autogol è stato più un errore del portiere. Il gol ha dimostrato il giocatore che è. Lui è uno dei calciatori cambiati sotto la gestione Spalletti. Ha fatto una grande partita. La Juve mi è piaciuta, ha fatto un'ottima partita. Ha pesato l'errore clamoroso.

Se la vittoria consegna virtualmente lo Scudetto all'Inter? C'è ancora il Milan attaccato lì e quindi non può mollare. L'Inter ha rischiato, in undici contro undici non so se la partita sarebbe finita così. Per il campionato però, credo che i nerazzurri ormai viaggino spediti".