Se la vittoria contro la Juve consegna virtualmente lo Scudetto all'Inter? Amoruso non chiude i giochi per il Milan
Nicola Amoruso, ex attaccante, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Juventus: "Il risultato in sé è spettacolare però in una partita non può pesare un errore clamoroso. Non si può non vedere un fallo inesistente. Cambiaso gol e autogol? L'autogol è stato più un errore del portiere. Il gol ha dimostrato il giocatore che è. Lui è uno dei calciatori cambiati sotto la gestione Spalletti. Ha fatto una grande partita. La Juve mi è piaciuta, ha fatto un'ottima partita. Ha pesato l'errore clamoroso.
Se la vittoria consegna virtualmente lo Scudetto all'Inter? C'è ancora il Milan attaccato lì e quindi non può mollare. L'Inter ha rischiato, in undici contro undici non so se la partita sarebbe finita così. Per il campionato però, credo che i nerazzurri ormai viaggino spediti".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan