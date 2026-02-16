Rinnovi Milan, CorSport: "Loftus-Cheek e Tomori: obiettivo 2030"

In merito alla questione di rinnovi su cui sta lavorando il Milan, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Loftus-Cheek e Tomori: obiettivo 2030". Dopo aver ufficializzato qualche giorno fa quello del capitano Mike Maignan, ora in via Aldo Rossi sono al lavoro per definire anche altri prolungamenti, tra cui quelli di Ruben Loftus-Cheek e di Fikayo Tomori che hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2027. Per tutti e due si parla di un rinnovo fino al 2030.

La firma più vicina sembra essere quella del difensore a cui è stato proposto il prolungamento sulla base di una conferma dell’attuale ingaggio da 3,5 milioni di euro per altri tre anni. Sensazioni positive e ottimismo crescente anche intorno alla negoziazione con il centrocampista, che è reduce da due gol consecutivi contro Bologna e Pisa.