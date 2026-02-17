Moretto: "Bartesaghi ed il Milan torneranno a parlare del possibile rinnovo verso la fine della stagione”

Quasi a sorpresa Davide Bartesaghi quest’anno si è ritagliato dello spazio importante con il Milan, trovando anche le prime reti in Serie A da professionista. L’esterno italiano classe 2005 a fine stagione incontrerà nuovamente il club per parlare del suo futuro. Queste le parole di Matteo Moretto sull’argomento:

“Davide Bartesaghi quest’anno ha avuto una crescita esponenziale, sia da un punto di vista del minutaggio, che ovviamente dipende da quello che Bartesaghi ha dimostrato in campo, perché insomma tra assist e gol, prestazioni di livello che hanno garantito un certo rendimento a Massimiliano Allegri. Bartesaghi si è costruito un determinato ruolo all’interno di questo Milan del presente. Si sta parlando tanto di rinnovo, con Bartesaghi che ha già rinnovato da poco e che possa nuovamente allungare. Quello che vi posso dire io è che non mi aspetto movimenti imminenti per quanto riguarda il prolungamento ulteriori del contratto di Bartesaghi con adeguamento contrattuale annesso. Diciamo che è un tema che sia il Milan e sia l’entourage di Bartesaghi, affronteranno sul finale di stagione. Dopo la primavera le parti dovrebbero incontrarsi per capire, a fine anno, che tipo di situazione sistemare. Ad oggi, in questo momento, non ci sono reali contatti. Ci sono stati negli scorsi mesi, prima di Natale, le parti si sono date appuntamento con l’anno nuovo ma questo appuntamento non c’è ancora stato perché Bartesaghi ed il Milan torneranno a parlare del possibile rinnovo, con adeguamento meritato, verso la fine della stagione”.