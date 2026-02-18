Riscatti Jimenez e Pobega: nelle casse del Milan circa 20 milioni di euro

Oggi il Bologna ha annunciato il riscatto di Tommaso Pobega, mentre una decina di giorni fa è scattato l'obbligo di riscatto di Alex Jimenez da parte del Bournemouth. Il Milan, da queste due cessioni a titolo definitivo, ha incassato circa 20 milioni di euro: l'esterno spagnolo è passato al club inglese per 19 milioni di euro più 5 milioni di bonus, ma metà di questi soldi sono andati al Real Madrid che deteneva il 50% sulla rivendita. Sono invece otto i milioni ottenuti dalla cessione di Pobega: uno per il prestito oneroso e sette per il riscatto.

Questo il comunicato odierno del Bologna: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva".