Bartesaghi fra rinnovo ed alcuni interessi dalla Premier: il punto sul futuro del 33 rossonero

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato dei movimenti in casa Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro di Davide Bartesaghi, tra interessamenti da parte dei club di Premier League e un possibile rinnovo con il club rossonero:

"In questo Milan che verrà ci sarà sicuramente Davide Bartesaghi, uno dei giocatori più valorizzati dal club rossonero negli ultimi mesi grazie al lavoro di Massimiliano Allegri. È stata una scommessa alle spalle di Estupinan, ma Bartesaghi ha ampiamente dimostrato di essere e come una pedina importante di questo Milan e di quello che verrà. Ed è per questo che per il suo rinnovo il club ha già programmato dei colloqui. Il Milan ha tutta l'intenzione di premiare Bartesaghi, a livello economico, migliorando il suo stipendio. Ha tutta l'intenzione di respingere i corteggiamenti, anche concreti, da parte della Premier League: diverse chiamate, diversi contatti, ma il Milan conta su Bartesaghi. Per questo la destinazione rinnovo si fa sempre più certa e sicura. Andranno limati i dettagli di questo nuovo contratto, che dal punto di vista del salario sarà migliorato visto il rendimento di Bartesaghi. E così tutti quei discorsi legati alla Premier rimarrano tali".