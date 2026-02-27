Milan su Casemiro? Moretto: "Non è accostabile al club rossonero"

Negli ultimi giorni diversi rumor dall’Inghilterra hanno accostato Casemiro, centrocampista dello United che a giugno lascerà Old Trafford, al Milan. Matteo Moretto fornisce gli ultimi aggiornamenti in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Verificando e chiedendo questo tipo di situazione mi smentiscono il fatto che possa essere un obiettivo concreto per il Milan, mi continuano a ribadire il fatto che sia un calciatore che ad oggi non è accostabile al club rossonero. Il Milan ha altri obiettivi, altre priorità, sta guardando altre situazioni di mercato. Ad oggi non percorrerei questa pista”.