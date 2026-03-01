Mercato Milan: Tare segue Gerard Martin del Barça, costa 15 milioni
Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere dello Sport, Igli Tare, ds rossonero, sta visionando da diverse settimane Gerard Martin, difensore classe 2002 del Barcellona che può essere impiegato sia da terzino sinistro che da centrale. Il costo del cartellino del giocatore spagnolo, che ha un contratto con i blaugrana fino al 2028, si aggira intorno ai 15 milioni di euro.
MARTIN E LA MAGLIA DI MALDINI
Gerard Martin ha pubblicato nei giorni scorsi una storia su Instagram per ringraziare Paolo Maldini che gli ha inviato una sua maglia numero 3 del Milan. Il giocatore spagnolo non ha mai nascosto di aver da sempre l'ex capitano rossonero come idolo, tanto che i compagni di squadra lo chiamano "Gerard Maldini".
