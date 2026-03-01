Tare a DAZN: "Una sconfitta non può togliere delle certezze che abbiamo avuto per sei mesi consecutivi"

Igli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Cremonese-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del Direttore Sportivo rossonero.

Il primo anno di Tare al Milan e l’avvio di un nuovo progetto:

“Vedendo il risultato dell’anno scorso l’obiettivo nostro era di dare stabilità, creare una squadra che può raggiungere obiettivi importanti come la Champions. Su questo pensiamo di aver fatto un lavoro importante, sia dalla parte della società che dello staff, perché non dobbiamo dimenticarci che sono arrivati 12 giocatori nuovi. È un percorso nuovo, ci sta che strada facendo qualche punto si perde tra i pareggi e la sconfitta di domenica. Ma rimaniamo tutti concentrati e soprattutto consapevoli che dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e guardare al futuro con grande entusiasmo”.

Teme un contraccolpo psicologico dopo il tramonto del sogno scudetto?

“Nel calcio abbiamo visto di tutto e di più. Una sconfitta non può toglierti delle certezze che abbiamo avuto per sei mesi consecutivi. Lo abbiamo anche visto come è arrivata quella sconfitta, senza tornarci a fare polemica. Oggi abbiamo la possibilità di fare una grande partita, di vincere, di affrontare la settimana del derby con entusiasmo”.

Come si fa a programmare la prossima stagione senza la certezza di essere in Champions League? Che Milan sta immaginando?

“Si fa facendo un lavoro di gruppo, condividendo delle idee, ma soprattutto sapendo che la prossima stagione sarà importante, diversa, con partite in più. Il Milan deve essere una squadra competitiva anche per la prossima stagione”.

Ieri Allegri ha detto che ogni tanto, parlando, è normale avere qualche idea diversa:

“Altrimenti poi c’è qualcosa che non quadra. Le idee devono essere anche non uguali, alla fine conta il bene comune, conta solo il Milan”.