live mn Cremonese-Milan (0-2): Pavlovic-Leao, tre punti d'oro per il Diavolo. Ma che fatica...

vedi letture

- Con grande fatica il Milan espugna lo Zini di Cremona con due gol negli ultimissimi minuti: prima al 90' c'è stato il gol di Pavlovic e poi al 94' Leao ha chiuso la partita. Una vittoria importante per il Diavolo che ora può iniziare a pensare al derby di domenica prossima con tre punti in più in classifica.

95' Fine della partita.

94' LEAOOOOOOOOOO!!! 2-0 MILAN!!! Spizzata di testa di Fullkrug per Nkunku che si invola tutto sola verso la porta della Cremonese e arrivato a tu per tu con Audero tocca per il portoghese che deve solo metterla dentro a porta vuota.

90' Quattro minuti di recupero.

90' GOOOOOOOOLLLLLLLL!!! Cross dalla sinistra di Modric, colpo di testa di De Winter con la palla che finisce prima su Pavlovic e poi in rete.

89' Problema muscolare per Bartesaghi che è costretto ad abbandonare il campo. Dentro Estupinan al suo posto.

86' Occasone per Fullkrug: bel cross di Modric per il tedesco che colpisce di testa ma non trova la porta.

85' Giallo per Maleh per un fallo su Nkunku che era andato via sulla fascia destra.

83' Ricci prova il destro dalla distanza, ma non colpisce bene e la palla finisce ampiamente fuori.

82' Sostituzione nella Cremonese: fuori Vandeputte, dentro Grassi.

80' Punizione per la Cremonese dalla trequarti: cross di Vandeputte e colpo di testa di Luperto, Maignan para in due tempi.

78' Altri due cambi nel Milan: escono Tomori e Pulisic, entrano Athekame e Nkunku.

76' Cartellino giallo per Terracciano per un fallo su Leao.

74' Ci prova ancora Leao, stavolta con un sinistro da fuori area, Audero para ancora.

73' Grande giocata di personale di Leao che va via a Terracciano, entra in area e prova il piattone, Audero blocca a terra.

67' Triplo cambio nella Cremonese: dentro Terracciano, Djuric e Barbieri per Bianchetti, Vardy e Zerbin.

65' Bonazzoli recupera il pallone su Pavlovic, pallone a Zerbin che entra in area e tocca all'indietro per Vandeputte che calcia di prima intenzione, pallone altissimo sopra a traversa.

62' Doppio cambio nel Milan: fuori Fofana e Saelemaekers, dentro Ricci e Fullkrug. Milan con il 4-3-3.

60' Altra super occasione per Leao: lancio in profondità per Rabiot che mette in area per il portoghese che anticipa Audero ma calcia alto.

59' Angolo per la Cremonese: la palla arriva sul secondo palo che controlla e calcia al volo con il sinistro, pallone alto.

58' Luperto porta palla e prova il sinistro dalla distanza, pallone in angolo dopo la deviazione di un giocatore del Milan.

55' C'è movimento sulla panchina del Milan dove si stanno scaldando quasi tutti i giocatori in panchina, in particolare Nkunku e Fullkrug.

51' Vardy riceva palla in area e prova il diagonale con il destro, pallone deviato da Pavlovic.

45' Inizia la ripresa.

- Si è chiuso 0-0 il primo tempo del gara tra Cremonese e Milan. Meglio i padroni di casa nella prima mezz'ora, poi si è svegliato tre grandi occasioni da gol dal 34' in poi: prima Leao e poi Pulisic non sono stati abbastanza freddi a tu per tu con Audero (grande parata sull'americano). Nel recupero ci ha provato anche Fofana, uno dei migliori in campo nelle file rossonere, ma il portiere grigiorosso ha compiuto un altro ottimo intervento e ha detto no al francese.

46' Fine primo tempo.

46' Milan nuovamente vicino al gol: Fofana controlla al limite dell'area e prova il sinistro, ma c'è un altro grande intervento di Audero che dice no al francese.

45' Un minuto di recupero.

45' Angolo per il Milan: cross a rientrare dalla destra di Bartesaghi e colpo di testa di Rabiot, pallone alto.

44' Altra clamorosa occasione per il Milan, stavolta è Pulisic a sbagliare a tu per tu con Audero che compie una grandissima parata.

36' Thorsby calcia dalla distanza, Maignan blocca a terra centralmente senza grossi problemi.

34' Che occasione per il Milan: gran giocato di Fofana che trova in profondità Leao che controlla e tu per tu con Audero calcia con il destro, ma la sua conclusione finisce a lato di pochissimo.

30' Bartesaghi ci prova dalla distanza, pallone altissimo.

27' Altra chance per la Cremonese, stavolta con Vardy che calcia al volo dall'interno dell'area di rigore del Milan, pallone a lato.

26' Cremonese vicinissima al gol: cross dalla sinistra di Pezzella per Bonazzoli che anticipa Bartesaghi, pallone che sfora il palo.

25' Angolo per il Milan dalla sinistra, sul pallone c'è Modric: il croato scambia con Bartesaghi e poi prova il cross con il sinistro, ma il pallone è troppo su Audero che blocca in presa alta.

20' Ripartenza rossonera con Leao che lancia Saelemaekers, azione personale del belga che arriva fino al limite dell'area e prova il sinistro, ma non colpisce bene e la palla finisce a lato.

15' Approccio molto aggressivo della Cremonese in questa prima parte del match, un po' troppo passivo invece il Milan che sta faticando a creare occasioni da gol.

10' Gran palla in area di Rabiot per Leao, ma c'è un grande intervento di Folino che anticipa il portoghese poco prima di calciare in porta.

7' Maleh ci prova dalla distanza, pallone altissimo sopra la traversa.

6' Calcio d'angolo per la Cremonese: cross in area, Vardy colpisce di testa, Rabiot respinge, ma la palla resta ancora a disposizione dell'attaccante inglese che stavolta calcia con il sinistro, pallone in corner dopo la deviazione di un giocatore del Milan.

0' Inizia il match: primo pallone il Milan.

- Le squadre sono quasi pronte per iniziare la gara: Milan in campo con maglia e calzoncini bianchi, mentre la Cremonese giocherà con la consueta divisa grigiorossa.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Zini di Cremona dove tra poco il Milan affronterà padroni di casa della Cremonese nella gara valida per la 27^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Milan, sfida di Serie A valida per la ventisettesima giornata di campionato.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Floriani, Ceccherini, Terracciano, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.